Mattarella al Parlamento | La dignità sia la pietra angolare dell’impegno di tutti

"La pari dignità sociale è un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo. La dignità come pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento. "dignità – ha scandito il Capo dello Stato – è azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi. Perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore, riguarda il valore che attribuiamo alla vita. Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto scuola-lavoro. Quasi ogni giorno veniamo richiamati drammaticamente a questo primario dovere del nostro Paese". La violenza sulle donne è una piaga

