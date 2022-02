Lazio contestata a Formello. Al centro delle proteste Lotito e Tare: 'Mercato ridicolo e improvvisato, vergogna' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo la sosta, la Serie A riapre i battenti e a Roma, sponda Lazio , è già tempo di contestazione . Cori contro il presidente della Lazio Claudio Lotito e il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo la sosta, la Serie A riapre i battenti e a Roma, sponda, è già tempo di contestazione . Cori contro il presidente dellaClaudioe il direttore sportivo biancoceleste Igli...

Pasquata1 : @CignaLaura @lazio_e Va contestata la società. Non vuoi bene alla Lazio se non fai niente. L’indifferenza è peggio dell’odio. - mempispillo : @callmegoodlife @OfficialSSLazio @FMonderna Se il 28 dice che scende in campo lui, vuol dire che non ha fatto il Pr… -