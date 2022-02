Italia, aumentano del 10% le foreste e del 12,2% le filiere certificate (Di venerdì 4 febbraio 2022) La pandemia non ferma in Italia la sensibilità verso la gestione “green” dei boschi e delle relative filiere: la conferma arriva dai dati 2021 di FSC Italia, l’organizzazione no profit che si occupa a livello globale delle attività forestali sostenibili. Lo scorso anno infatti ha visto un aumento del 10% degli ettari di boschi gestiti in modo sostenibile (con un’attenzione sempre più forte verso la verifica degli impatti su fattori come acqua, suolo, biodiversità, stoccaggio dell’anidride carbonica e funzioni turistico-ricreative e culturali) e del 12,2% delle certificazioni di filiera (carta, arredo, imballaggi e fashion). In Italia le foreste certificate superano i 75 mila ettariSono 75.213,99 gli ettari attualmente certificati secondo gli standard FSC nel nostro Paese (su un ... Leggi su cityroma (Di venerdì 4 febbraio 2022) La pandemia non ferma inla sensibilità verso la gestione “green” dei boschi e delle relative: la conferma arriva dai dati 2021 di FSC, l’organizzazione no profit che si occupa a livello globale delle attività forestali sostenibili. Lo scorso anno infatti ha visto un aumento del 10% degli ettari di boschi gestiti in modo sostenibile (con un’attenzione sempre più forte verso la verifica degli impatti su fattori come acqua, suolo, biodiversità, stoccaggio dell’anidride carbonica e funzioni turistico-ricreative e culturali) e del 12,2% delle certificazioni di filiera (carta, arredo, imballaggi e fashion). Inlesuperano i 75 mila ettariSono 75.213,99 gli ettari attualmente certificati secondo gli standard FSC nel nostro Paese (su un ...

Advertising

pixel_di : RT @La7tv: #piazzapulita L’inflazione in Italia è a livelli record e questo per le famiglie corrisponde a una ’stangata’. Linda Giannattasi… - La7tv : #piazzapulita L’inflazione in Italia è a livelli record e questo per le famiglie corrisponde a una ’stangata’. Lind… - Alefior87 : Dopo il #GreenPass e il #supergrenpass arriva il #GreenPassIllimitato. I poteri aumentano sempre di più... ma quest… - SoccorsiG : - elettricarogeno : In Italia si vendono sempre più auto elettriche e aumentano i punti di ricarica per i veicoli alla spina, anche se… -