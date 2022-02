Inter, un top club europeo piomba su Brozovic! (Di giovedì 3 febbraio 2022) In casa Inter continua a tenere banco la questione legata al rinnovo di Marcelo Brozovic. La società ha inviato ai suoi rappresentanti l’offerta di rinnovo contrattuale fino al 2026, pronta per essere firmata, in modo da permettere al club di annunciare il prolungamento dell’avventura nerazzurra del centrocampista. Ciò nonostante, l’Inter non ha ancora ricevuto una risposta definitiva dal croato: secondo quanto riportato da calciomercato.com, il motivo sta nel forte Interesse del Barcellona, che per volere dell’allenatore Xavi è in pressing totale nei confronti di Epic Brozo. Xavi Hernandez, Barcellona, Getty ImagesSempre secondo il portale online, il club catalano nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti offrendo al calciatore uno stipendio da circa 8 milioni di euro all’anno. Tutto adesso è ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) In casacontinua a tenere banco la questione legata al rinnovo di Marcelo Brozovic. La società ha inviato ai suoi rappresentanti l’offerta di rinnovo contrattuale fino al 2026, pronta per essere firmata, in modo da permettere aldi annunciare il prolungamento dell’avventura nerazzurra del centrocampista. Ciò nonostante, l’non ha ancora ricevuto una risposta definitiva dal croato: secondo quanto riportato da calciomercato.com, il motivo sta nel forteesse del Barcellona, che per volere dell’allenatore Xavi è in pressing totale nei confronti di Epic Brozo. Xavi Hernandez, Barcellona, Getty ImagesSempre secondo il portale online, ilcatalano nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti offrendo al calciatore uno stipendio da circa 8 milioni di euro all’anno. Tutto adesso è ...

Dalla_SerieA : Inter-Milan, il derby dei soprannomi - - news24_inter : Mou ritrova Pellegrini per l' #Inter - fcin1908it : ESCLUSIVA Sconcerti: "Inter meglio del Milan. E che forte Calhanoglu! Dybala-Lautaro top ma…" -

Ultime Notizie dalla rete : Inter top Calciomercato Milan, non solo l'ombra della Juventus: sondaggio con l'entourage ...stato per la compagine di Pioli che ora è al lavoro per arrivare al meglio al derby contro l'Inter ... Un profilo quindi che è finito nel mirino di diversi top club in Italia, ma anche in Europa. In ...

Non solo Juve: su Zaniolo c'è pure un'altra big della A - Top News ... che per un giovane prospetto dal notevole talento come l'ex prodotto del vivaio dell'Inter potrebbe spingersi fino a 50 milioni di euro. Sarebbe un investimento a lungo termine, in grado di ...

Roma, ecco Pellegrini. Con l’Inter al top per lasciarsi gli infortuni alle spalle TUTTO mercato WEB Amadeus, l’incredibile storia che lega il figlio a José Mourinho Per i tifosi dell’Inter, Amadeus compreso, è impossibile dimenticare gli ... Ecco di chi si tratta 3 Febbraio 2022 Il futuro dei gioielli dei top club europei: ecco le loro prossime destinazioni! 3 ...

Mourinho lo vuole al top contro l'Inter Mourinho ha a cuore il suo capitano, lo ritiene indispensabile e proprio per questo sta valutando di gestire i suoi muscoli, spalmandoli tra la sfida con il Genoa, quella di martedì in Coppa Italia ...

