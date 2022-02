Covid, chi si ammala di più e per più tempo (Di giovedì 3 febbraio 2022) A due anni dall’inizio della pandemia, il Covid-19 resta una malattia misteriosa. C’è chi supera il virus come una semplice influenza e chi finisce attaccato al ventilatore meccanico in terapia intensiva. Ricercatori in tutto il mondo sono impegnati nello studio dei fattori che rendono più grave la malattia e anche i sintomi che restano nel paziente guarito, condizione conosciuta come Long Covid. RICERCHE SULLA GRAVITÀ DEL VIRUS Qualche passo in avanti è stato fatto. Ci sono infatti alcuni dati che dimostrano come esiste un fattore genetico nell’evoluzione del Covid. Un gruppo di ricercatori dell’Università Medica di Bialystok ha individuato un nuovo gene vincolato con un rischio più alto di gravità del virus. L’agenzia Reuters ha spiegato come i ricercatori hanno identificato il gene come quarto fattore più importante nella ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 febbraio 2022) A due anni dall’inizio della pandemia, il-19 resta una malattia misteriosa. C’è chi supera il virus come una semplice influenza e chi finisce attaccato al ventilatore meccanico in terapia intensiva. Ricercatori in tutto il mondo sono impegnati nello studio dei fattori che rendono più grave la malattia e anche i sintomi che restano nel paziente guarito, condizione conosciuta come Long. RICERCHE SULLA GRAVITÀ DEL VIRUS Qualche passo in avanti è stato fatto. Ci sono infatti alcuni dati che dimostrano come esiste un fattore genetico nell’evoluzione del. Un gruppo di ricercatori dell’Università Medica di Bialystok ha individuato un nuovo gene vincolato con un rischio più alto di gravità del virus. L’agenzia Reuters ha spiegato come i ricercatori hanno identificato il gene come quarto fattore più importante nella ...

