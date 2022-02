Alberto Matano | decisione inevitabile | annuncio arrivato dalla RAI

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il comunicato ènegli ultimi minuti: cambio di programma per, i vertici RAI si sono espressi.(fonte youtube)La giornata di oggi, giovedì 3 febbraio 2022, prevede importanti stravolgimenti nel palinsesto di RAI 1. Il fortunato programma di, “La vita in diretta”, vedrà la luce in forma inconsueta. Andrà infatti in onda solamente per 40 minuti, precisamente dalle ore 18.00, fino all’inizio del quiz “L’eredità”. Il motivo di tale compressione temporale è legata alla scelta dell’emittente di dare spazio alla cerimonia di giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Matterella. L’importante figura istituzionale prenderà infatti parte al solenne rito dalle ore 15.00 fino alle 18.00, e a documentare l’avvenimento sarà ...

Advertising

Ale59174156 : @ore14rai2 @RaiDue Grande Milo. Anche oggi. Comunque che una personalità come la Bruzzone non riesca a capire che n… - MFJenks : RT @Cinguetterai: Anche Alberto Matano conferma che Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika condurranno l’#Eurovision2022. #Sanremo2022… - dave_costa6 : RT @Cinguetterai: Anche Alberto Matano conferma che Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika condurranno l’#Eurovision2022. #Sanremo2022… - ricordosospeso : RT @Cinguetterai: Anche Alberto Matano conferma che Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika condurranno l’#Eurovision2022. #Sanremo2022… - imdrewed : RT @Cinguetterai: Anche Alberto Matano conferma che Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika condurranno l’#Eurovision2022. #Sanremo2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

La vita in diretta, ridotta la puntata di oggi:andrà in onda in ritardo, ecco perchè Pomeriggio particolare quello di oggi, giovedì 3 febbraio 2022:con La vita in diretta andrà infatti in onda per poco più di mezz'......16.00 ma la programmazione Rai ha cancellato la soap con Alessandro Tersigni per lasciare spazio allo speciale Tg1 fino alle 18.00 quando prenderà il via poi La Vita in Diretta conper ...E sono molto contento che sia anche qui al Festival come inviata de La vita in diretta di Alberto Matano». È vero che la sua presenza ti aiuta ad allontanare stress e tensioni? «Verissimo. Qui ...Il mondo del giornalismo è sicuramente segnato da Alberto Matano. Il giornalista, però, attira l’attenzione anche per la sua bellezza. Le fan sono in estasi. Negli ultimi anni, Alberto Matano è ...