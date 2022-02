Zuppa di Porro 2 febbraio 2022

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)di. Casini nel cdx, tentazione grande centro, parla la Carfagna e arrivano primi sondaggi. AL Foglio Nordio dice che la coppia va bene e per Ricolfi è il suicidio della politica. Di Maio tentato dalla rottura e si fa foto con il capo dei servizi segreti candidata: annamo bene. Da Leggere Macioce che sul Giornale con eleganza toglie la pelle a Drgahi che ora fa il fenomeno con i suoi ministri ma ha perso tempo a ballare sul quirinale. La Finanza a casa di Conte e Domani e ahimè Libero ci aprono: manco è indagato. Aldo Grasso distrugge Report. Covid che ve lo dico a fare, siamo alla follia, ma se lo ricorda solo la Verità anche se adesso si accodano Giornale e Libero, Draghi sente Putin, ora si può. Economia,disastro auto e non tutti crescono, anzi #rassegnastampa2feb L'articolo proviene da Nicola

Advertising

NicolaPorro : ?? Gli stipendi dei peones alla base del #Mattarellabis, il grande caos nei partiti post Quirinale e le ennesime nuo… - NicolaPorro : Zuppa di Porro - NicolaPorro : Zuppa di Porro - Ile2S : RT @NicolaPorro: Zuppa di Porro - Bianca34874951 : RT @NicolaPorro: Zuppa di Porro -

Ultime Notizie dalla rete : Zuppa Porro

Nicola Porro

SulladiMax Del Papa scrive: "Ma la patria non ci crederà oltre, e, stante il tramonto lugubre di Draghi, la figura di riferimento diventa Mattarella: in lui, nella sua eternità, si ...Sulladisi scrive: "Scusate commensali in questa settimana abbiamo scherzato. Ma quali grandi princìpi: Mattarella è l'unico modo per portare a casa la pagnotta". Ecco una formula molto ...Gli stipendi dei peones alla base del Mattarella-bis, il grande caos nei partiti post Quirinale e le ennesime nuove regole anti Covid. Questo e altro nella #zuppadiporro del 31 gennaio 2022 ...Rassegna ragionata dal web su: gli entusiasmi fuori luogo per il secondo mandato del capo dello Stato, gli errori di Salvini, le ripicche tra Di Maio e Conte e molto altro ancora ...