Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2022 ore 18 | 45

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)DEL 2 FEBBRAIOORE 18:35 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELL’A241KM DI CODE IN AUMENTO PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO UN ALTRO INCIDENTE E ‘ LA CAUSA DELL CODE SULLA REGIONALE DI FIUGGI CODE TRA PALESTRINA E ZAGAROLO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA ALTEZZA VIA DI CAMPONO IN DIREZIONE DI FRASCATI E A SEGUIRE SEMPRE SU VIA TUSCOLANA UN ALTRO INCIDENTE AD ARTENA E LA CAUSA DELLE CODE TRA LA PROVINCIALE ARIANA E VIA VITTORIO VENETO NEI DUE SENSI DI MARCI A DISAGI SU VIA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA MEZZOCAMMINO CON RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO IN INTERNA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SU VIA BRACCIANESE CODE NELLE DUE ...