Venezia-Napoli | il rientro di Osimhen non è scontato | lo farà Spalletti!

Il Napoli agli ordini di Luciano Spalletti prepara la partita valida per la 24 giornata di Serie A sul campo del Venezia. Gli azzurri vogliono dare continuità al momento positivo di risultati, contando di avere quanto prima i rientri degli ultimi nazionali insieme a quelli di Anguissa e Koulibaly, ancora impegnati in Coppa d'Africa. Mertens e Osimhen – Stadio Maradona – (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Spalletti spera di avere quanto prima anche il miglior Victor Osimhen, ripreso quasi completamente dal brutto infortunio rimediato a San Siro contro l'Inter lo scorso novembre Sull'attaccante nigeriano si interroga il tecnico toscano, che sta decidendo se schierarlo o mano dal primo minuto. Non è sicuro infatti che Osimhen torni titolare domenica contro il Venezia.

