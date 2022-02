Uomini e Donne, è ritorno di fiamma per una coppia nata nel programma! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È ufficialmente ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne Ilaria Melis e Joele Milan: i due avevano lo studio del dating show di Canale 5 in modo un po’ atipico. Il tronista e la sua corteggiatrice, infatti, erano stati accusati di sentirsi al di fuori della trasmissione e per questo avevan0 dovuto abbandonare il programma, tra gli improperi di Tina e Gianni. Durante un ballo al centro dello studio, infatti, Joele aveva raccontato ad Ilaria che il suo migliore aveva iniziato a seguirla su Instagram e lei non aveva ancora ricambiato il follow. Queste considerazioni, avevano subito spinto tutti a sospettare che l’intento dei due fosse quello di sentirsi al di fuori delle telecamere, portando avanti un trono finto, con l’unico scopo di ottenere la popolarità. In quell’occasione, Ilaria e Joele hanno ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È ufficialmenteditra i due ex protagonisti diIlaria Melis e Joele Milan: i due avevano lo studio del dating show di Canale 5 in modo un po’ atipico. Il tronista e la sua corteggiatrice, infatti, erano stati accusati di sentirsi al di fuori della trasmissione e per questo avevan0 dovuto abbandonare il programma, tra gli improperi di Tina e Gianni. Durante un ballo al centro dello studio, infatti, Joele aveva raccontato ad Ilaria che il suo migliore aveva iniziato a seguirla su Instagram e lei non aveva ancora ricambiato il follow. Queste considerazioni, avevano subito spinto tutti a sospettare che l’intento dei due fosse quello di sentirsi al di fuori delle telecamere, portando avanti un trono finto, con l’unico scopo di ottenere la popolarità. In quell’occasione, Ilaria e Joele hanno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Afghanistan, riaprono le università pubbliche in alcune province, ammesse anche le donne ma in aule separate dagli… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - ItalyMFA : Congratulazioni e auguri al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella da tutte le donne e gli uomini della Far… - FarsiPaolo : RT @BarillariDav: Tutto l'odio che seminate, anche dal palco di Sanremo, vi si ritorcerà contro. State discriminando uomini, donne, bambini… - RaiNews : Coperte dal burqa e in aule separate dagli uomini, i talebani riaprono le università alle donne dopo mesi di chiusu… -