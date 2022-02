Tassonomia verde | progressisti e ambientalisti contro l’inclusione di gas e nucleare | “Scelta antiscientifica | ossequio alle multinazionali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Vergognosa operazione di greenwashing“, ““, “figuraccia”, “finzione ecologica”, “tentata rapinarinnovabili“. Tra Roma e Bruxelles si inseguono le critiche alladella Commissione europea di includere gas enella, il regolamento che indica le fonti di energia considerate “sostenibili” e che potranno essere finanziate da investitori privati con i cosiddetti “green bond” Ue. Durissime le sigle ambientaliste: per Greenpeace Europa “qualcuno sta cercando di togliere miliardi di eurorinnovabili per buttarli in tecnologie che non fanno nulla per contrastare la crisi climatica o peggiorano attivamente il problema. Questa proposta...