Spazio, tutti a caccia di onde gravitazionali: debutta la nuova App “GWitchHunters” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina e l’Università di Pisa lanciano “GWitchHunters”, una piattaforma online con cui i cittadini di tutte le età potranno dare un importante contributo nell’analisi dei dati del rivelatore di onde gravitazionali Virgo, partecipando a una delle ricerche di frontiera più affascinanti e appassionanti per il grande pubblico. Il portale web, protagonista di questa iniziativa di ‘scienza partecipata’, è sviluppato nell’ambito del progetto europeo REINFORCE (https://reinforceeu.eu) ed è interamente accessibile anche in italiano. E per chi aderisce entro il 21 febbraio, c’è la possibilità di partecipare a un corso di formazione che si terrà a luglio ad Atene. tutti gli appassionati possono aderire a GWitchHunters: non sono infatti richieste competenze o esperienze ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina e l’Università di Pisa lanciano “”, una piattaforma online con cui i cittadini di tutte le età potranno dare un importante contributo nell’analisi dei dati del rivelatore diVirgo, partecipando a una delle ricerche di frontiera più affascinanti e appassionanti per il grande pubblico. Il portale web, protagonista di questa iniziativa di ‘scienza partecipata’, è sviluppato nell’ambito del progetto europeo REINFORCE (https://reinforceeu.eu) ed è interamente accessibile anche in italiano. E per chi aderisce entro il 21 febbraio, c’è la possibilità di partecipare a un corso di formazione che si terrà a luglio ad Atene.gli appassionati possono aderire a: non sono infatti richieste competenze o esperienze ...

Advertising

cclatwe : Avevo una grande stima di Carletto ma ora che si è messo ad attaccare tutti indistintamente ogni giorno mi delude s… - Moonlightshad1 : @andreafrugiuele @GabryMalvagia13 @umanesimo @Gabri_Benci @martafana Non è una polemica pulciosa. Nessun programma… - SINGULARIT4Y : @janeisdelicate non lo so l’unica cosa che mi tiene è che non ho spazio in libreria…ah e non ho soldi E come dici… - carlogubi : Il report descrive la controversia legale contro GAB, un social network che 'con la scusa della libertà di parola d… - KatyaDdB : Grazie Gigi Beltrame per lo spazio che dedichi al tema #CX! Abbiamo oramai imparato che la CX è cruciale per il su… -