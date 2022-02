Scuola, il Cts: «Abbassare a 5 giorni la quarantena per i non vaccinati» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’orientamento espresso dal Comitato tecnico scientifico, chiamato ad esprimere un parere sulla gestione dei casi di positività in ambito scolastico. A seguire si riunirà il Consiglio dei ministri per varare le nuove misure. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’orientamento espresso dal Comitato tecnico scientifico, chiamato ad esprimere un parere sulla gestione dei casi di positività in ambito scolastico. A seguire si riunirà il Consiglio dei ministri per varare le nuove misure.

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, oggi in Cdm le nuove norme su scuola e durata del pass. Atteso il parere del Cts. Verso durata illimitata de… - Agenzia_Ansa : FLASH | Scuola, il Cts: dimezzare la durata della quarantena da 10 a 5 giorni per i ragazzi che risultano contatto… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Così oggi cambieranno le regole su #scuola e Covid - la_staxy : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Scuola, il Cts: dimezzare la durata della quarantena da 10 a 5 giorni per i ragazzi che risultano contatto stret… - lifestyleblogit : Scuola e covid, Cts: 'Ok autosorveglianza per guariti e vaccinati' - -