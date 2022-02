Sanremo 2022: Andrea interpreta a sorpresa “Non è l’inferno” di Emma Marrone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Oggi, a sorpresa, il cantautore Andrea Pimpini ha pubblicato su YouTube una versione improvvisata e a presa diretta di “Non è l’inferno” La canzone, scritta da Kekko Silvestre dei Modà per Emma, vinse il Festival di Sanremo nel 2012. Questa dedica speciale di Andrea Pimpini, sottolinea la stima che il cantautore riserva nei confronti di Emma. Il video, non a caso, è stato pubblicato proprio oggi. Giorno in cui Emma Marrone salirà sul palco e si esibirà con “Ogni volta è così” Andrea Pimpini è un cantautore abruzzese. Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che ... Leggi su thegametv (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Oggi, a, il cantautorePimpini ha pubblicato su YouTube una versione improvvisata e a presa diretta di “Non è” La canzone, scritta da Kekko Silvestre dei Modà per, vinse il Festival dinel 2012. Questa dedica speciale diPimpini, sottolinea la stima che il cantautore riserva nei confronti di. Il video, non a caso, è stato pubblicato proprio oggi. Giorno in cuisalirà sul palco e si esibirà con “Ogni volta è così”Pimpini è un cantautore abruzzese. Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che ...

