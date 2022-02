Quirinale | sondaggio verità | “E’ stata una sceneggiata” Meloni premiata | FdI primo partito

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) I sondaggi parlano chiaro: l’effetto-premia Fratelli d’Italia e punisce quasi tutti gli altri (ad eccezione di Renzi) a conferma di come gli italiani non abbiano ben compreso l’inciucio dei partiti della maggioranza per rieleggere Mattarella al, anche se la maggior parte di loro è soddisfatta del bis del presidente. Lo dice undi Alessandra Ghisleri, pubblicato questa mattina da “La Stampa“, nel quale si sondano gli elettori all’indomani della votazione per il Colle. Unche conferma, anzi, amplia le indicazioni di quello divulgato lunedì sera da Enrico Mentana., il salto di Fratelli d’Italia che premia la coerenza “Tutti i leader politici che hanno partecipato attivamente all’elezione ad eccezione di Matteo Renzi (+4.2%) e Giorgia ...

Il Tempo

Nell'ultimodi Ixè, ha lasciato sul terreno quasi due punti, passando dal 19,1 di fine 2021, all'attuale 17,2%. Da quando è in carica il governo Draghi, in particolare, il Carroccio ha ...... lasciando da parte ambizioni personali e politiche Sullo stesso argomento:, pranzo Di ... Ilpolitico Swg Al direttore - La rielezione del presidente Mattarella ha assicurato alle ...Il dopo Quirinale, come è stato gestito ... indice di fiducia rispetto alla fine dell’anno appena passato - scrive la Ghisleri a commento del sondaggio sulla Stampa-. Matteo Salvini (-5.3%) e Giuseppe ...Quando si reca al seggio un cittadino deve poter avere una idea di come finirà la sua preferenza, altrimenti si alimenta la disaffezione. E non si ...