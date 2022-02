Questo francobollo raro vale una fortuna: cercatelo, ne vale la pena (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per tutti gli appassionati del vintage che passerebbero intere giornate tra le bancarelle di antiquariato… è arrivata una buona notizia per voi! Esiste un francobollo imperdibile, scopriamo come riconoscerlo. Una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per tutti gli appassionati del vintage che passerebbero intere giornate tra le bancarelle di antiquariato… è arrivata una buona notizia per voi! Esiste unimperdibile, scopriamo come riconoscerlo. Una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MuseoDeiTasso : #francostorie ?? Questo francobollo del 1949 celebra il 75º anniversario dell'U.P.U. (Universal Postal Union) L'Un… - Tooytter1 : RT @DBarillarisson: Come promesso, visto che Marco Bisioli il 4 millesimo pirla, è vero pirla e non avrà nulla, indico un nuovo gioco a pre… - Salo616 : RT @DBarillarisson: Come promesso, visto che Marco Bisioli il 4 millesimo pirla, è vero pirla e non avrà nulla, indico un nuovo gioco a pre… - giocarmon : La scheda del Francobollo da 12 Lire del 1956 dal libro: 'Francobolli Italiani dal 1956 al 1960: caratteristiche, s… - giocarmon : La scheda del Francobollo da 25 Lire del 1956 dal libro: 'Francobolli Italiani dal 1956 al 1960: caratteristiche, s… -