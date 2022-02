Pierpaolo Pretelli frena sul matrimonio con Giulia Salemi: “Vedremo più avanti” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti a sposarsi? Lui: “Vedremo più avanti” Pierpaolo Pretelli ha rilasciato un’intervista al magazine Diva e Donna per parlare un po’ di sè, dei suoi progetti futuri e della sua storia d’amore con Giulia Salemi, con la quale ormai sta insieme da oltre un anno (i due si sono conosciuti ed innamorati nella casa del Grande Fratello Vip). Ad un certo punto la giornalista del settimanale di gossip ha chiesto a Pierpaolo Pretelli se nei suoi progetti futuri c’è anche l’idea di convolare a nozze con Giulia Salemi: “Ci ha pensato?” E Pierpaolo Pretelli ha subito frenato ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 febbraio 2022)pronti a sposarsi? Lui: “piùha rilasciato un’intervista al magazine Diva e Donna per parlare un po’ di sè, dei suoi progetti futuri e della sua storia d’amore con, con la quale ormai sta insieme da oltre un anno (i due si sono conosciuti ed innamorati nella casa del Grande Fratello Vip). Ad un certo punto la giornalista del settimanale di gossip ha chiesto ase nei suoi progetti futuri c’è anche l’idea di convolare a nozze con: “Ci ha pensato?” Eha subitoto ...

