Petrolio: prezzo vicino a massimi dal 2014, occhi a Opec+ (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il prezzo del Petrolio resta vicino ai massimi dal 2014 in attesa del vertice dell'Opec+ che si apre oggi e che dovrebbe prevedere un nuovo modesto rialzo della produzione di 400mila barili al giorno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildelrestaaidalin attesa del vertice dell'che si apre oggi e che dovrebbe prevedere un nuovo modesto rialzo della produzione di 400mila barili al giorno ...

Advertising

eToroItalia : Nell'ultimo mese il prezzo del petrolio è cresciuto di quasi il 30%, raggiungendo i massimi dal 2014??? Abbiamo già… - fisco24_info : Petrolio: prezzo vicino a massimi dal 2014, occhi a Opec+: Wti scambia a 88,3 dollari, attesa per nuovo rialzo prod… - FirenzePost : Prezzo petrolio: sale a 88,3 dollari al barile, vicino ai massimi del 2014 - Alisa44718330 : @Carla12450515 No l'aumento del PIL ha determinato l'aumento del consumo di energia facendo salire i prezzi di essa… - marxian991 : @Stef77359537 A me neanche quello frega, a me interessa solo che il prezzo del petrolio arrivi a 100$, per il resto me ne sbatto altamente ?? -