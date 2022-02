Olimpiadi Pechino 2022, calendario 3 febbraio: programma, orari, tv, streaming, finali e titoli in palio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno protagoniste giovedì 3 febbraio con un’intensa giornata, preludio della Cerimonia d’Apertura che andrà in scena domani. Sotto i riflettori la prima prova cronometrata della discesa libera maschile, prosegue il torneo di curling doppio misto, spazio anche alle prime partite del torneo di hockey su ghiaccio femminile. Da non perdere le prove di slittino e le qualifiche delle moguls maschili. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di giovedì 3 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. I Giochi saranno trasmessi integralmente in diretta tv sui canali di Eurosport e in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) LeInvernali disaranno protagoniste giovedì 3con un’intensa giornata, preludio della Cerimonia d’Apertura che andrà in scena domani. Sotto i riflettori la prima prova cronometrata della discesa libera maschile, prosegue il torneo di curling doppio misto, spazio anche alle prime partite del torneo di hockey su ghiaccio femminile. Da non perdere le prove di slittino e le qualifiche delle moguls maschili. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, tutti gli, il palinsesto tv/di giovedì 3alleInvernali di. I Giochi saranno trasmessi integralmente in diretta tv sui canali di Eurosport e in ...

