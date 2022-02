Mahmood e Blanco al top | fuori oggi Brividi | primo vincitore di Sanremo 2022

Leggi su amica

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ègià da, il brano con cuisono in testa alla classifica provvisoria di. La prima serata del 72mo festival si è conclusa con la loro vittoria. Qui sopra il video clip del brano con cui i due, nella classifica parziale (dopo la prima serata) hanno battuto i secondi: La rappresentante di lista. A seguire tutti gli altri (i primi 12 cantanti in gara a esibirsi), come vedete qui sotto. Vincitori e vinti, promossi e bocciati: qui la cronaca e le pagelle della prima serata.li riascolteremo giovedì sera, nella serata dei duetti, cantare Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Il videoclip è stato girato ad Amsterdam.: la classifica ...