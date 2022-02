“La Lega? Un partito draghiano. Salvini faccia mea culpa", dice Vincenzo Sofo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “La Lega è ormai un partito draghiano”. Vincenzo Sofo, europarlamentare di Fdi (eletto nel 2019 nel Carroccio e in passato vicino a Matteo Salvini), è stato inviato da Giorgia Meloni a Madrid al raduno di sovranisti organizzato da Vox con Orban e Morawiecki. “Salvini sbaglia dal 2018? Dopo le elezioni politiche - analizza Sofo con il Foglio - rilevai che non era l’inizio del ventennio populista, ma l’avvio della creazione del tripolarismo in Italia in chiave antisovranista. Bisognava attrezzarsi. Salvini ha fatto bene fino alle politiche con il fronte identitario, che ha stoppato la nuova Balena bianca, mentre dal 2019 le sue mosse, dopo la crisi del Papeete, hanno favorito la situazione odierna. La rielezione di Mattarella è l’ultimo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Laè ormai un”., europarlamentare di Fdi (eletto nel 2019 nel Carroccio e in passato vicino a Matteo), è stato inviato da Giorgia Meloni a Madrid al raduno di sovranisti organizzato da Vox con Orban e Morawiecki. “sbaglia dal 2018? Dopo le elezioni politiche - analizzacon il Foglio - rilevai che non era l’inizio del ventennio populista, ma l’avvio della creazione del tripolarismo in Italia in chiave antisovranista. Bisognava attrezzarsi.ha fatto bene fino alle politiche con il fronte identitario, che ha stoppato la nuova Balena bianca, mentre dal 2019 le sue mosse, dopo la crisi del Papeete, hanno favorito la situazione odierna. La rielezione di Mattarella è l’ultimo ...

Advertising

LegaSalvini : LEGA, IL CONSIGLIO FEDERALE APPROVA ALL’UNANIMITÀ LE PROPOSTE DI SALVINI Il Consiglio Federale della Lega ha appro… - borghi_claudio : @dumbo54 @todorov_denis @Elmoamf Ma ovvio che ci sono dei limiti... se un partito comincia ad andare nella direzion… - you_trend : ?? Sondaggio @EuromediaR per @LaStampa: FdI primo partito (21,1%), mentre la Lega (16,7%) scende sotto il risultato… - fabius10scudi : RT @jimmomo: P.s. non sarà con una sceneggiata in Cdm ad uso e consumo interno al partito, con ministri assenti per 'delicatissimi' impegni… - jimmomo : RT @jimmomo: P.s. non sarà con una sceneggiata in Cdm ad uso e consumo interno al partito, con ministri assenti per 'delicatissimi' impegni… -