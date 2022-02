Kabir Bedi demolisce Alex e Soleil: “Due ipocriti che non dicono la verità” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In queste settimane abbiamo imparato a conoscere meglio Kabir Bedi, un uomo di poche parole, ma che sa far arrivare chiarissimi i concetti che pensa. Con un vocabolario certamente più ristretto di molti suoi coinquilini italiani, l’attore indiano riesce comunque ad esprimere pensieri lucidissimi. L’interprete di Sandokan ha detto la sua sulla soap ‘Chimica Artistica: Non è un Game’ ed ha bacchettato Alex Belli e Soleil Sorge. “Ormai ho capito questa storia di Soleil, Alex e Delia. Questa è una storia di due ipocriti e una donna molto confusa, ferita, che ha finalmente preso una posizione per la sua indipendenza con chiarezza. Soprattutto Alex ha introdotto questo concetto di amore libero solo per avere queste due donne insieme. Poi vediamo che ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In queste settimane abbiamo imparato a conoscere meglio, un uomo di poche parole, ma che sa far arrivare chiarissimi i concetti che pensa. Con un vocabolario certamente più ristretto di molti suoi coinquilini italiani, l’attore indiano riesce comunque ad esprimere pensieri lucidissimi. L’interprete di Sandokan ha detto la sua sulla soap ‘Chimica Artistica: Non è un Game’ ed ha bacchettatoBelli eSorge. “Ormai ho capito questa storia die Delia. Questa è una storia di duee una donna molto confusa, ferita, che ha finalmente preso una posizione per la sua indipendenza con chiarezza. Soprattuttoha introdotto questo concetto di amore libero solo per avere queste due donne insieme. Poi vediamo che ...

