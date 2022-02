Il truffatore di Tinder | la recensione | quando il pericolo è in agguato nelle app di incontri

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lade Ildi, il film documentario che racconta l'incredibile storia di unche utilizzava le app diper incastrare le sue vittime. Sempre inscrivibile nell'ambito del true crime, questo nuovo documentario che va ad arricchire il ricco catalogo Netflix è qualcosa di decisamente diverso da quello che ci aspettiamo di vedere sulla piattaforma: come vedremo nellade Ildi, il film diretto da Felicity Morris non segue la parabola criminale di un efferato serial killer ma quella di unche utilizza le app diper accalappiare le sue vittime. Niente sanguinosi omicidi ma estorsioni di denaro guidate dall'amore: tre sono le vittime - ...

Advertising

statodelsud : La vera storia di Shimon Hayut, che ha ispirato il documentario “Il truffatore di Tinder” - Pino__Merola : La vera storia di Shimon Hayut, che ha ispirato il documentario “Il truffatore di Tinder” - seriestvfilm : 'Il truffatore di #Tinder' in arrivo su @Netflix il 2 febbraio! un docu-film che tratta delle insidie che si nascon… - badtasteit : La nostra recensione del nuovo documentario di #Netflix della serie 'troppo incredibile per essere vero'… - solospettacolo : Il Truffatore di Tinder, una storia vera -

Ultime Notizie dalla rete : truffatore Tinder

... come vedremo nella recensione de Ildi, il film diretto da Felicity Morris non segue la parabola criminale di un efferato serial killer ma quella di unche utilizza le ...Da oggi invece: Ildidal 2 febbraio Me contro te " Il film " La vendetta del Sig. S dal 2 febbraio Amore e guinzagli dall'11 febbraio Tall girl 2 dall'11 febbraio Bigbug dall'11 ...La recensione de Il truffatore di Tinder, il film documentario che racconta l'incredibile storia di un truffatore che utilizzava le app di incontri per incastrare le sue vittime. RECENSIONE di ...Un catfisher (o se volete truffatore...), le sue numerose vittime e una storia tanto vera quanto assurda: non perdete Il Truffatore di Tinder, in streaming su Netflix.