È finita l’epoca di Achille Lauro? Si battezza sul palco a Sanremo ma non convince

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Perè il quarto anno consecutivo al Festival di. Forse troppe 4 partecipazioni di seguito al Festival della Canzone Italiana, tra concorso e fuori concorso, almeno a giudicare dai primi risultati di ieri. Dopo aver preso parte alla kermesse da ospite fisso,torna in gara quest’anno ed è il primo dei Big in gara ad esibirsi nel corso della prima serata. Sulle note della spensierata Domenica apre ufficialmente la nuova edizione della kermesse canora. Ma è proprio il suo brano la prima cosa ad attirare qualche critica: ricorda eccessivamente un altro dei suoi brani, Rolls Royce. Il ritornello è del tutto simile e l’associazione con il brano precedente, un vero successo nel repertorio del cantante, è immediata. Ma stavolta non funziona: la prima votazione e il ...