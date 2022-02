Draghi: "L'Italia sarà più aperta" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - "I dati sulle vaccinazioni sono molto incoraggianti. Vogliamo un Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento introduttivo del Cdm odierno. "I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese. Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo. I Ministri Speranza e Bianchi spiegheranno nel dettaglio queste misure. Vogliamo limitare di molto l'uso della didattica a distanza, per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe", aggiunge Draghi. Nelle scorse ore erano trapelate ... Leggi su agi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - "I dati sulle vaccinazioni sono molto incoraggianti. Vogliamo unsempre più, soprattutto per i nostri ragazzi". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Mario, nel suo intervento introduttivo del Cdm odierno. "I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese. Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo. I Ministri Speranza e Bianchi spiegheranno nel dettaglio queste misure. Vogliamo limitare di molto l'uso della didattica a distanza, per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe", aggiunge. Nelle scorse ore erano trapelate ...

