Decreto Festività, discoteche chiuse fino al 31 gennaio 2022 e divieto di feste in piazza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le ultime a riaprire, le prime a richiudere: a sorpresa, in modo non previsto rispetto alla bozza circolata sul Decreto Festività, su decisione del ministro della salute Speranza e come da lui stesso comunicato in conferenza stampa, le discoteche saranno chiuse fino al 31 gennaio 2022 e dunque non apriranno neanche ai vaccinati con terza dose o ai vaccinati con una o due dosi più il tampone. A Capodanno le discoteche saranno dunque chiuse: doccia fredda per i proprietari e per i giovani che avevano già organizzato per il Cenone presso i locali. Contestualmente, sono vietate anche le feste in piazza all’aperto per evitare assembramenti. Misure restrittive inaspettate perché non tengono conto delle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le ultime a riaprire, le prime a richiudere: a sorpresa, in modo non previsto rispetto alla bozza circolata sul, su decisione del ministro della salute Speranza e come da lui stesso comunicato in conferenza stampa, lesarannoal 31e dunque non apriranno neanche ai vaccinati con terza dose o ai vaccinati con una o due dosi più il tampone. A Capodanno lesaranno dunque: doccia fredda per i proprietari e per i giovani che avevano già organizzato per il Cenone presso i locali. Contestualmente, sono vietate anche leinall’aperto per evitare assembramenti. Misure restrittive inaspettate perché non tengono conto delle ...

Advertising

RPellici : @Valeria92Lp Per quelli che parlano la norma è il decreto festività, il titolare del trattamento è il ministero del… - LucaSacchetti16 : RT @ComuneParma: Da oggi scattano le misure previste dal Decreto Festività. GREEN PASS OBBLIGATORIO PER UFFICI, BANCHE E LIBRERIE. OBBLIGO… - parmawelcomeoff : RT @ComuneParma: Da oggi scattano le misure previste dal Decreto Festività. GREEN PASS OBBLIGATORIO PER UFFICI, BANCHE E LIBRERIE. OBBLIGO… - ComuneParma : Da oggi scattano le misure previste dal Decreto Festività. GREEN PASS OBBLIGATORIO PER UFFICI, BANCHE E LIBRERIE. O… - radio_m2o : Dopo due anni, l’ultimo Dpcm del governo sembra dare nuova speranza per un ritorno alla normalità. Le restrizioni a… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Festività Bonus stagionali 2022: tutto quello che devi sapere. Novità! ... che sono le attività maggiormente colpite dai provvedimenti del Governo: basti pensare che con il decreto Festività è stata disposta la chiusura di tali attività dal 30 dicembre 2021 al 31 gennaio ...

Bonus da 3600 per i collaboratori sportivi! Ma è vero? In generale, la disposizione del Decreto stesso non è migliore per il resto dei settori, visto che ... Un po' poco, visto che con la chiusura durante le festività natalizie, si parla di un'emorragia di ...

Covid, scade il decreto festività: Attesa per il Cdm, da domani in vigore nuove regole Prima Tivvù ... che sono le attività maggiormente colpite dai provvedimenti del Governo: basti pensare che con ilè stata disposta la chiusura di tali attività dal 30 dicembre 2021 al 31 gennaio ...In generale, la disposizione delstesso non è migliore per il resto dei settori, visto che ... Un po' poco, visto che con la chiusura durante lenatalizie, si parla di un'emorragia di ...