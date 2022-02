Chi è Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi: “Il nostro segreto d’amore è il sesso” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fausto Pinna è il compagno di Iva Zanicchi e il suo grande amore, classe 1950 e ormai da anni accanto alla cantante tanto che lei lo definisce “mio marito”, nonostante non si siano mai sposati. Fausto è un noto produttore musicale ed è nato in Sardegna anche se da tempo vive in Brianza, a Lesmo, insieme alla sua dolce metà. Dopo il matrimonio naufragato con il primo marito Antonio Ansoldi, Iva Zanicchi ha ritrovato l’amore fra le braccia di Fausto Pinna a cui è legata da tantissimi anni. Una storia d’amore importante per la cantante che più volte si è presentata in tv proprio con il suo amato compagno. “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è ildi Ivae il suo grande amore, classe 1950 e ormai da anni accanto alla cantante tanto che lei lo definisce “mio marito”, nonostante non si siano mai sposati.è un noto produttore musicale ed è nato in Sardegna anche se da tempo vive in Brianza, a Lesmo, insieme alla sua dolce metà. Dopo il matrimonio naufragato con il primo marito Antonio Ansoldi, Ivaha ritrovato l’amore fra le braccia dia cui è legata da tantissimi anni. Una storiaimportante per la cantante che più volte si è presentata in tv proprio con il suo amato. “è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e ...

