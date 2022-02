“Che ca**o urli”: Sophie Codegoni è distrutta, le lacrime non la salvano [VIDEO] (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ennesimo durissimo attacco nei confronti della gieffina Sophie Codegoni la cui reazione è inaspettata: le immagini shock dalla casa La gieffina Sophie Codegoni in lacrime (screenshot Twitter)Quella di ieri non è stata una giornata semplice per Sophie Codegoni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La gieffina ha accusato molta stanchezza tanto da trascorrere tutta la giornata a letto. Inoltre, la vippona ha raccontato di un terribile sogno che ha condizionato il suo umore. Come se non bastasse alla sua persona è arrivato l’ennesimo attacco di Alessandro Basciano, ovvero il suo attuale fidanzato. In particolare, l’imprenditore si è lasciato andare ad una pesantissima accusa ai suoi danni a cui la vippona ha reagito con difficoltà. Sophie ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ennesimo durissimo attacco nei confronti della gieffinala cui reazione è inaspettata: le immagini shock dalla casa La gieffinain(screenshot Twitter)Quella di ieri non è stata una giornata semplice perall’interno della casa del Grande Fratello Vip. La gieffina ha accusato molta stanchezza tanto da trascorrere tutta la giornata a letto. Inoltre, la vippona ha raccontato di un terribile sogno che ha condizionato il suo umore. Come se non bastasse alla sua persona è arrivato l’ennesimo attacco di Alessandro Basciano, ovvero il suo attuale fidanzato. In particolare, l’imprenditore si è lasciato andare ad una pesantissima accusa ai suoi danni a cui la vippona ha reagito con difficoltà....

