Cabral si presenta: 'È tutta la vita che mi preparo per questo momento' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) tutta la vita che mi preparo per questo momento: quello di indossare un numero simbolico come il 9 su una maglia così importante come questa". Arthur Cabral si è tuffato con il massimo dell'entusiasmo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 febbraio 2022)lache miper: quello di indossare un numero simbolico come il 9 su una maglia così importante come questa". Arthursi è tuffato con il massimo dell'entusiasmo ...

Advertising

infoitsport : Cabral si presenta: «Alla Fiorentina per puntare ai Mondiali 2022». Pradé: «Commisso? Vogliamo ridargli energia» - sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, #Cabral si presenta: 'Sono pronto per la maglia numero 9, mi ispiro a Ronaldo' - sportli26181512 : Cabral si presenta: 'È tutta la vita che mi preparo per questo momento': Cabral si presenta: 'È tutta la vita che m… - Gazzetta_it : Cabral si presenta: 'È tutta la vita che mi preparo per questo momento' - corrierefirenze : «Anche io ho sentito l’intervista e sono preoccupato. La squadra è completa, ma non abbiamo mai dato un traguardo p… -