"Un vocale di 10 minuti", Amadeus sconvolto: la confessione, il super-ospite che non si contiene (Di martedì 1 febbraio 2022) Indiscrezioni direttamente dal Festival di Sanremo 2022, voci che viaggiano sul sempre informatissimo Dagospia. Si parla in questo caso di Roberto Saviano, che si è scoperto oggi essere giovedì sera sul palco dell'Ariston per un monologo sulla Strage di Capace e sulla rivoluzione civile condotta da Falcone e Borsellino. Subito dopo l'annuncio della presenza di mister Gomorra, il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha disinnescato le polemiche: a Sanremo sì, ma a titolo gratuito. Insomma, vedremo se sarà solo la strage di Capaci o anche politica. I fari sono puntati. Dunque, eccoci alle indiscrezioni rilanciate da Dagospia, laddove si legge: "Roberto Saviano ha mandato ad Amadeus un vocale con il monologo (sulla rivoluzione civile di Falcone e Borsellino) che porterà all'Ariston giovedì sera. In conferenza stampa il conduttore assicura che ...

