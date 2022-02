Tornatore | «Vi racconto il mio Ennio»

Leggi su panorama

(Di martedì 1 febbraio 2022) Quando avevo sei o sette anni ero al mare e riconobbi al jukebox la musica di Per qualche dollaro in più che avevo sentito al cinema. Mi stupii che potesse esistere fuori dal grande schermo e qualcuno tentasse addirittura di ballarla. Poi, anni dopo, quando dovevo girare Nuovo Cinema Paradiso, il produttore Franco Cristaldi chiese aMorricone se poteva realizzarne le musiche. Lui disse che non aveva tempo e la cosa non mi sorprese, anche perché ero uno sconosciuto, ma Cristaldi gli chiese di leggere la sceneggiatura e dopo tre giornimi chiamò e con grande sorpresa mi invitò a casa sua. Gli raccontai il film e lui mi chiese se volevo una musica folcloristica siciliana. Quando gli dissi di no, accettò di scriverla. Da quel momento avrebbe musicato tutti i miei film e sarebbe nata una grande amicizia». Giuseppe...