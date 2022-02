(Di martedì 1 febbraio 2022) Domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio Erasmo Iacovone si disputerà il match, recupero delle 21.a giornata del campionato diC (girone C) che vede in classifica i padroni...

Advertising

Pall_Gonfiato : Taranto-Campobasso, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C - TSTARANTO : Pronostici C/C, Abruzzese: 'Taranto occhio al Campobasso, squadra molto propositiva' - Primonumero : Taranto-Campobasso, dal gol di Corona al ko dell’andata: la super sfida è servita - PassioneMessina : Classifica dopo 22 giornate: Bari 48 Avellino 39 Turris 39 Monopoli 39 Palermo 37 Francavilla 37 Catanzaro 36 Ta… - BlunoteWeb : Serie C/C: Giudice, Campobasso a Taranto senza ex Menna e Bontà -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto Campobasso

Primonumero

... gol 14) Luca Moro (- Catania 4 - 4 - Serie C 2021 - 22): gol 15) Luca Moro (- Catania 4 - 4 - Serie C 2021 - 22): gol 16) Luca Moro (- Catania 3 - 2 - Serie C 2021 - 22)......dei tifosi deluna delle immagini meglio conservate è sicuramente la seguente: cross di Bello da destra, Corona si coordina di sinistro e gonfia la rete per la vittoria contro il. ...Negli occhi dei tifosi del Campobasso una delle immagini meglio conservate è sicuramente la seguente: cross di Bello da destra, Corona si coordina di sinistro e gonfia la rete per la vittoria contro ...Dopo il buon pareggio rimediato contro il Latina in trasferta (0-0), il Taranto si prepara ad affrontare il Campobasso allo stadio Iacovone nel recupero del 21esimo turno di campionato.