Smog e zero piogge: la Lombardia soffoca. “Combinazione tra siccità e aumento delle temperature, ma è già successo”. Ecco perché dobbiamo sperare nella primavera – L’analisi di Luca Mercalli (Di martedì 1 febbraio 2022) Dietro lo Smog in Pianura Padana, con Milano che a gennaio 2022 ha registrato quasi tutti i giorni livelli di Pm10 fuorilegge, ci sono anche le scarse piogge che non aiutano. Uno dei fenomeni a cui si assiste in questo inverno ‘anomalo’, insieme alla neve assente persino sulle Alpi e alla siccità che attanaglia il Nord Italia, con il ‘record’ del Po in secca come d’estate. La Pianura Padana sta soffocando e le previsioni dicono che bisognerà ancora attendere per la pioggia. “Colpa di un anticiclone molto potente, stabile sull’Europa occidentale da un mese, che impedisce l’accesso alle perturbazioni” spiega il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, al quale ilfattoquotidiano.it ha chiesto che conseguenze avrà tutto ciò nel nostro Paese e in che modo questi diversi fenomeni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Dietro loin Pianura Padana, con Milano che a gennaio 2022 ha registrato quasi tutti i giorni livelli di Pm10 fuorilegge, ci sono anche le scarseche non aiutano. Uno dei fenomeni a cui si assiste in questo inverno ‘anomalo’, insieme alla neve assente persino sulle Alpi e allache attanaglia il Nord Italia, con il ‘record’ del Po in secca come d’estate. La Pianura Padana stando e le previsioni dicono che bisognerà ancora attendere per la pioggia. “Colpa di un anticiclone molto potente, stabile sull’Europa occidentale da un mese, che impedisce l’accesso alle perturbazioni” spiega il climatologo e divulgatore scientifico, al quale ilfattoquotidiano.it ha chiesto che conseguenze avrà tutto ciò nel nostro Paese e in che modo questi diversi fenomeni ...

