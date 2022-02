Sanremo 2022, che aria si respira in città: è tutto un “mi fa vedere il green pass e poi passa il badge”. E Alba Parietti è pronta per tornare all’Ariston (Di martedì 1 febbraio 2022) A Sanremo è tutto un “ma ci sarà?”, “ma quando arriva?”, “ma dove alloggia?”. Mancano i super ospiti internazionali, bloccati dalla paura del Covid e dal taglio del budget, ma resiste la granitica certezza festivaliera: Alba Parietti. «Sarò all’Ariston sabato sera», ha annunciato urbi et orbi a La Vita in diretta. Ora sì che gli italiani possono dormire sonni tranquilli (lei un po’ meno, perché il rischio che Beppe Convertini le rubi il posto in prima fila è concreto). Ironia a parte, il lento ritorno alla normalità passa anche dalla presenza Pariettiana in platea al Festival: la pandemia è tutt’altro che alle spalle, la variante Omicron spaventa i cantanti e gli addetti ai lavori (tanto che la Rai ha cambiato il protocollo all’ultimo minuto imponendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Aun “ma ci sarà?”, “ma quando arriva?”, “ma dove alloggia?”. Mancano i super ospiti internazionali, bloccati dalla paura del Covid e dal taglio del budget, ma resiste la granitica certezza festivaliera:. «Saròsabato sera», ha annunciato urbi et orbi a La Vita in diretta. Ora sì che gli italiani possono dormire sonni tranquilli (lei un po’ meno, perché il rischio che Beppe Convertini le rubi il posto in prima fila è concreto). Ironia a parte, il lento ritorno alla normalitàa anche dalla presenzaana in platea al Festival: la pandemia è tutt’altro che alle spalle, la vnte Omicron spaventa i cantanti e gli addetti ai lavori (tanto che la Rai ha cambiato il protocollo all’ultimo minuto imponendo ...

