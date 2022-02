Percepiva reddito di cittadinanza senza averne diritto | denunciato un sannita

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti e della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento un uomo già noto alle Forze dell’Ordine per indebita percezione del “di”. Le indagini, hanno consentito di accertare che l’uomo, per ottenere il beneficio economico, aveva fornito dati falsi sul suo nucleo familiare e sul possesso di autoveicoli, causando all’erario un danno quantificabile in oltre ventitremila euro. La persona, ai fini della revoca e del recupero del denaro, veniva segnalato ai competenti uffici INPS. Il soggetto, è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.