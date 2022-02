Pechino 2022: positiva al Covid-19 presidente del Comitato Olimpico Francia (Di martedì 1 febbraio 2022) La presidente del Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese (CNOSF), Brigitte Henriques, e il capo della delegazione olimpica, Nathalie Pe’chalat, sono risultate positive al Covid-19. Non potranno quindi raggiungere Pechino per l’apertura dei Giochi Olimpici invernali. Per le stesse ragioni, non ha potuto partire per la Cina anche il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di Parigi 2024, Tony Estanguet. Il presidente del Comitato Olimpico italiano, Giovanni Malagò, è risultato positivo oggi, il giorno dopo il suo arrivo nella capitale cinese, ed è stato posto in isolamento. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) LadelNazionalee Sportivo Francese (CNOSF), Brigitte Henriques, e il capo della delegazione olimpica, Nathalie Pe’chalat, sono risultate positive al-19. Non potranno quindi raggiungereper l’apertura dei Giochi Olimpici invernali. Per le stesse ragioni, non ha potuto partire per la Cina anche ildelorganizzatore dei Giochi olimpici di Parigi 2024, Tony Estanguet. Ildelitaliano, Giovanni Malagò, è risultato positivo oggi, il giorno dopo il suo arrivo nella capitale cinese, ed è stato posto in isolamento. SportFace.

