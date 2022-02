(Di martedì 1 febbraio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Advertising

Gazzetta_it : Nandez un'altra volta 'inchiodato' a Cagliari. La Lazio fa arrabbiare Sarri #calciomercato - insiderismoo : @StefanoDiscreti 9 e mezzo … il mezzo sarebbe stato Nandez ma le cessioni valgono come un altra acquisto - Calciodistrada_ : Altra cessione! ?? La @juventusfc cede in prestito con diritto di riscatto il centrocampista #Ramsey ai @RangersFC… - AvarelloValerio : RT @Gimax38: Ci siamo liberati di #Ramsey! Altra perla di questa settimana incredibile. La ciliegina sarebbe #Nandez, ma sembra diventata u… - Gimax38 : Ci siamo liberati di #Ramsey! Altra perla di questa settimana incredibile. La ciliegina sarebbe #Nandez, ma sembra… -

Ultime Notizie dalla rete : Nandez altra

La Gazzetta dello Sport

L'ultimo giorno di calciomercato lascia qualche rimpianto e parecchia adrenalina. Lorenzo Lucca dal Pisa al Sassuolo è una promessa di matrimonio rinviata. Carnevali avrebbe voluto chiudere entro il ...Nelle ultime ore di mercato i giallorossi hanno fatto anche un sondaggio perdel Cagliari. Ipotesi di un'intesa con il Valencia per Gonçalo Guedes , che potrebbe arrivare nell'ambito di uno ...Nelle ultime ore di mercato i giallorossi hanno fatto anche un sondaggio per Nandez del Cagliari. Ipotesi di un’intesa con il Valencia per Gonçalo Guedes, che potrebbe arrivare nell’ambito di uno ...Calciomercato invernale 2022 LIVE: tutte le trattative e gli scambi del calciomercato 31 gennaio 2022 su Virgilio Sport ...