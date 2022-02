Maturità | i presidi contro la seconda prova | Il ministro ci ripensi

(Di martedì 1 febbraio 2022) commenta 'Ci auguriamo che ilcie tolga laagli esami di maturita''. A chiederlo sono dirigenti scolastici dell'Associazione Nazionale, che per bocca del ...

Secondo Antonello Giannelli (presidente Anp) tutti vogliono tornare alla normalità ma anche nella scuola, dopo un 'triennio con la pandemia, bisogna farlo in modo ...commenta 'Ci auguriamo che il ministro ci ripensi e tolga la seconda prova agli esami di maturita''. A chiederlo sono dirigenti scolastici dell'Associazione Nazionale, che per bocca del presidente Antonello Giannelli spiegano che 'ci aspettavamo una prova scritta, ma non la seconda', che rischia di diventare 'distante dall'oggettività' perché sarà '...