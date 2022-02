Lei e il principe Frederik protagonisti di una bellissima favola d'amore (Di martedì 1 febbraio 2022) Mary di Danimarca compie 50 anni. Sabato 5 febbraio toccherà il mezzo secolo di vita. Per l’occasione la casa reale danese ha diramato i ritratti ufficiali da sola e con il marito, il principe Frederik. Le immagini sono state realizzate ad Amalienborg, il palazzo reale. A scattarle il fotografo danese Hasse Nielsen. Per l’occasione quella che sarà la prima regina danese di origine australiana indossa un capo local, un maestoso abito azzurrino, come quello delle fate, disegnato dallo stilista danese Lasse Spangenberg. In testa una tiara di diamanti appartenuta alla regina Ingrid, la nonna del marito. Si tratta di un gioiello creato nel 1804 per uno dei marescialli di Napoleone che sarebbe poi diventato re di Svezia come Carlo XIV Giovanni, Leggi anche › Il royal look del ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 febbraio 2022) Mary di Danimarca compie 50 anni. Sabato 5 febbraio toccherà il mezzo secolo di vita. Per l’occasione la casa reale danese ha diramato i ritratti ufficiali da sola e con il marito, il. Le immagini sono state realizzate ad Amalienborg, il palazzo reale. A scattarle il fotografo danese Hasse Nielsen. Per l’occasione quella che sarà la prima regina danese di origine australiana indossa un capo local, un maestoso abito azzurrino, come quello delle fate, disegnato dallo stilista danese Lasse Spangenberg. In testa una tiara di diamanti appartenuta alla regina Ingrid, la nonna del marito. Si tratta di un gioiello creato nel 1804 per uno dei marescialli di Napoleone che sarebbe poi diventato re di Svezia come Carlo XIV Giovanni, Leggi anche › Il royal look del ...

