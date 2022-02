La reazione che non ti aspetti da Mattarella di fronte al deputato che lo voleva aiutare con il trasloco (Di martedì 1 febbraio 2022) Erano partiti in sedici nel tentativo di convincerlo ad accettare il bis. Poi sono saliti solamente in tre, in rappresentanza dei partiti che – dopo giorni di vuoto pneumatico per la scelta del suo successore al Colle – hanno optato per confermare la sua figura al Quirinale. A raccontare i retroscena del giorno in cui si è deciso chi votare come nuovo-vecchio Presidente della Repubblica è stato il deputato di Forza Italia (nonché presidente della Federazione Italiana Nuoto) Paolo Barelli che, intervistato dal quotidiano La Repubblica, ha anche detto di essersi messo a disposizione per il trasloco di Mattarella. trasloco Mattarella, la risposta a un deputato che voleva aiutarlo Perché tra i tanti retroscena delle ultime elezioni per il Quirinale, quello che ha attirato ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Erano partiti in sedici nel tentativo di convincerlo ad accettare il bis. Poi sono saliti solamente in tre, in rappresentanza dei partiti che – dopo giorni di vuoto pneumatico per la scelta del suo successore al Colle – hanno optato per confermare la sua figura al Quirinale. A raccontare i retroscena del giorno in cui si è deciso chi votare come nuovo-vecchio Presidente della Repubblica è stato ildi Forza Italia (nonché presidente della Federazione Italiana Nuoto) Paolo Barelli che, intervistato dal quotidiano La Repubblica, ha anche detto di essersi messo a disposizione per ildi, la risposta a uncheaiutarlo Perché tra i tanti retroscena delle ultime elezioni per il Quirinale, quello che ha attirato ...

Advertising

GrandeFratello : Miriana e Biagio hanno tantissime cose da dirsi e da chiarire... eppure, la prima reazione al loro incontro è stato… - christianrocca : Sono orgoglioso di sottolineare che il 13 novembre scorso, a Linkiesta Festival, il nome a sorpresa era stato fatto… - SuperTennisTv : .@MattBerrettini ci racconta la grande reazione d'orgoglio che l'ha portato in semifinale agli #AO2022! #tennis |… - Daniele33531052 : RT @ArditoAspetto: Gli italiani, che non hanno nulla degli antichi romani, da secoli sono abituati a piegarsi per non spezzarsi, in attesa… - NancyGallifuoco : RT @catiuz92: Manila che si butta su Delia felice fa veramente pena. Mai nella vita un'amica come lei. E se gioite per una reazione del ge… -

Ultime Notizie dalla rete : reazione che L'ex presidente ucraino Poroshenko: 'Putin è un pazzo e va fermato' Lo stesso nel 2014, annettendo la Crimea e invadendo l'Ucraina, senza trovare una vera reazione. È ... E qual è stato il risultato? Ha ottenuto un incontro con Biden! Lo stesso che poco prima l'aveva ...

NBA, Allen Iverson si emoziona davanti a poster con Kobe Bryant. L'ex campione dei Sixers è rimasto colpito nel vedere un poster con in foto se stesso insieme a Kobe Bryant, che un tifoso gli ha chiesto di firmare. 'Cavolo, ma dove l'hai presa?', gli ha chiesto, per poi aggiungere dopo aver preso la foto e averla osservata da vicino con un profondo sospiro: 'Ho bisogno di ...

PlayStation: arriveranno altri acquisti, Bungie non è una reazione ad Xbox Spaziogames.it Zattini: "Soccorsi per un infarto tra la neve che arrivava al petto" Fra le tante, mi viene in mente che accompagnai i vigili del fuoco a soccorrere un infartuato. Per raggiungere la sua abitazione, la neve arrivava fino al petto, l’uomo fu portato via a braccia".

Cos’è successo al GFVip nella puntata del 31 gennaio: Gianmaria esce, Delia furiosa contro Alex che ha scatenato la reazione furiosa di Delia Duran. "Sei un bugiardo, non me lo avevi detto. Tu non racconti la verità dei fatti". Le due donne, poi, hanno appreso tutto ciò che Alex Belli ha detto ...

Lo stesso nel 2014, annettendo la Crimea e invadendo l'Ucraina, senza trovare una vera. È ... E qual è stato il risultato? Ha ottenuto un incontro con Biden! Lo stessopoco prima l'aveva ...L'ex campione dei Sixers è rimasto colpito nel vedere un poster con in foto se stesso insieme a Kobe Bryant,un tifoso gli ha chiesto di firmare. 'Cavolo, ma dove l'hai presa?', gli ha chiesto, per poi aggiungere dopo aver preso la foto e averla osservata da vicino con un profondo sospiro: 'Ho bisogno di ...Fra le tante, mi viene in mente che accompagnai i vigili del fuoco a soccorrere un infartuato. Per raggiungere la sua abitazione, la neve arrivava fino al petto, l’uomo fu portato via a braccia".che ha scatenato la reazione furiosa di Delia Duran. "Sei un bugiardo, non me lo avevi detto. Tu non racconti la verità dei fatti". Le due donne, poi, hanno appreso tutto ciò che Alex Belli ha detto ...