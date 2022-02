Grave lutto per Fedez : Il messaggio commosso sui social (Di martedì 1 febbraio 2022) Fedez, con un messaggio doloroso e ricco di tristezza ed amarezza, ha annunciato la perdita della cara ed amatissima zia, che l’ha letteralmente cresciuto come un figlio. Una perdita indicibile, incolmabile, che ha devastato e segnato profondamente il cuore del rapper e della sua famiglia. Le parole sofferte di Fedez “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per vent’anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid, in cuor mio, sapevo che sarebbe stato troppo per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita, ingiustamente, non ti ha mai voluto dare”, ha scritto il cantante con estremo rammarico e con immenso cordoglio. Il ringraziamento ai dottori “Grazie per averci ... Leggi su zon (Di martedì 1 febbraio 2022), con undoloroso e ricco di tristezza ed amarezza, ha annunciato la perdita della cara ed amatissima zia, che l’ha letteralmente cresciuto come un figlio. Una perdita indicibile, incolmabile, che ha devastato e segnato profondamente il cuore del rapper e della sua famiglia. Le parole sofferte di“Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per vent’anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid, in cuor mio, sapevo che sarebbe stato troppo per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita, ingiustamente, non ti ha mai voluto dare”, ha scritto il cantante con estremo rammarico e con immenso cordoglio. Il ringraziamento ai dottori “Grazie per averci ...

Advertising

zazoomblog : Fedez colpito da un grave lutto l’addio alla zia: “Il Covid è stato troppo anche per te” - #Fedez #colpito #grave… - zazoomblog : Fedez colpito da un grave lutto l’addio alla zia: “Il Covid è stato troppo anche per te” - #Fedez #colpito #grave… - StraNotizie : Fedez colpito da un grave lutto, l’addio alla zia: “Il Covid è stato troppo anche per te” - TSOWrestling : L'atleta di #SmackDown ha subito un grave lutto #TSOW // #TSOS - infoitcultura : Grave lutto per Fedez: lo struggente post su Instagram -