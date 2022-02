Giovane donna trovata morta in casa nel Napoletano

Leggi su anteprima24

Napoli – Il corpo senza vita di una, Rosa Alfieri, di 23 anni, è stato trovato all'interno di un'abitazione di via Risorgimento, a Grumo Nevano, nel. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale caserma e quelli della Compagnia di Giugliano, che ora stanno indagando per accertare le cause del decesso. Non viene esclusa nessuna pista.