Ex dipendenti Manital scrivono a Lo Russo: "Inopportuno nominare Cimadom direttore generale del Comune" (Di martedì 1 febbraio 2022) Una lettera aperta al sindaco Stefano Lo Russo firmata dagli ex dipendenti Manital, l'azienda di Ivrea specializzata in servizi di pulizia e protagonista di un clamoroso crack da 60 milioni di debiti nel 2019. Allora, da due anni, era "direttore della pianificazione strategica" Alessandra Cimadom, che nelle scorse settimane è stata scelta del sindaco quale direttore generale del Comune. Nella loro lettere i dipendenti, che dichiarano anche di aver votato Lo Russo, si dicono perplessi della scelta e invitano il primo cittadino a ripensarci. La questione della nomina di Cimadom era già stata sollevata dalle opposizioni, in particolare M5s, in Consiglio Comunale, mentre c'è chi ironicamente sui social ...

