È morto Maurizio Zamparini

(Di martedì 1 febbraio 2022) Si è spento a Cotignola (in provincia di Ravenna), all’età di 80 anni,. L’imprenditore, noto anche per esser stato proprietario e presidente del Palermo Calcio, era stato ricoverato la vigilia di Natale in Ospedale dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’addome. Dopo un paio di giorni in terapia intensiva, le sue condizioni di salute sembravano essere migliorate. Poi, questa mattina, la notizia del suo decesso., l’imprenditore aveva 80 anni Lo scorso 9 giugno aveva compiuto 80 anni. Poi, nel mese di ottobre, la tragica notizia delle morte del figlio Armandino a Londra. Poi quel ricovero e quell’intervento di urgenza per un problema all’addome all’ospedale di Udine. Sulle sue condizioni di salute, la famiglia ha sempre tenuto uno ...

