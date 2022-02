Dal mattone ai Giochi. Così il debito cinese affossa le Olimpiadi (Di martedì 1 febbraio 2022) Non è Omicron, non è Delta ma poco ci manca. C’è un virus che da tempo tiene sotto scacco la seconda economia globale, imprigionandola nella crescita anemica e nella sfiducia dei mercati. Il debito continua a mietere vittime in Cina, nonostante le autorità finanziarie si affannino a rassicurare il mondo circa la tenuta dell’economia del Dragone. Stavolta non ci sono di mezzo i giganti del mattone in agonia, proprio per il vizio del debito. Non c’è un nuovo caso Evergrande. Forse è peggio, il bubbone riguarda le imminenti Olimpiadi invernali di Pechino, l’evento sportivo più importante degli ultimi 15 anni in cina. Che le Olimpiadi siano da sempre fonte di debito è cosa nota, la Grecia è finita nel baratro anche per causa delle spese per la rassegna del 2004, condite con una buona dose ... Leggi su formiche (Di martedì 1 febbraio 2022) Non è Omicron, non è Delta ma poco ci manca. C’è un virus che da tempo tiene sotto scacco la seconda economia globale, imprigionandola nella crescita anemica e nella sfiducia dei mercati. Ilcontinua a mietere vittime in Cina, nonostante le autorità finanziarie si affannino a rassicurare il mondo circa la tenuta dell’economia del Dragone. Stavolta non ci sono di mezzo i giganti delin agonia, proprio per il vizio del. Non c’è un nuovo caso Evergrande. Forse è peggio, il bubbone riguarda le imminentiinvernali di Pechino, l’evento sportivo più importante degli ultimi 15 anni in cina. Che lesiano da sempre fonte diè cosa nota, la Grecia è finita nel baratro anche per causa delle spese per la rassegna del 2004, condite con una buona dose ...

Advertising

radiosilvana : @MariaTeresaMor9 Ho preso spunto dal mattone con il conoscente col covis - CIsmaele : RT @domecaruso71: Il ddl fiscale prevede l'aumento delle rendite catastali legate al valore di mercato degli immobili in diminuzione dal 20… - Mariang47614228 : RT @domecaruso71: Il ddl fiscale prevede l'aumento delle rendite catastali legate al valore di mercato degli immobili in diminuzione dal 20… - Toni03890305 : RT @domecaruso71: Il ddl fiscale prevede l'aumento delle rendite catastali legate al valore di mercato degli immobili in diminuzione dal 20… - CarpaneseSilva1 : RT @domecaruso71: Il ddl fiscale prevede l'aumento delle rendite catastali legate al valore di mercato degli immobili in diminuzione dal 20… -