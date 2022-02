Concorso 65 segretari parlamentari 2021 | preselettiva 2 e 3 marzo 2022

(Di martedì 1 febbraio 2022) *aggiornamento dell’1/02/: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 9 il calendario delle convocazioni delladelper 65alla Camera dei Deputati, che riportiamo di seguito: Data Orario Cognome 28.30 da ABATE a CURATOLO 14.30 da CURCI a LANZUISE 38.30 da LAPENNA a PIZZUTI 14.30 da PIZZUTO a ZUZZARO Occorrerà presentarsi muniti del documento di riconoscimento indicato nella domanda e dell’avviso di convocazione che sarà scaricabile a partire dal 4 febbraiodalla pagina delpresente nel Portale concorsi della Camera. Per ulteriori informazioni si rimanda all’avviso in Gazzetta. Leggi ...

