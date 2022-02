Battaglia navale di Alalia 540 a C | ritrovati gli elmi Il plauso di Franceschini

(Di martedì 1 febbraio 2022) Reperti delladi, soprattutto, sono tornati alla luce. Era il 540 a.C quando davanti alle coste della Corsica, in quello che gli antichi chiamavano il mare di Sardegna, si svolse la prima grandedella storia. Una lotta epica e sanguinosa di cui ci racconta Erodoto e che vide i potenti Focei, coloni greci insediati nella città corsa di, sotto l'attacco congiunto di etruschi e cartaginesi. Nello scontro, sostiene il partigiano Erodoto, i greci ebbero la meglio L'articolo proviene da Firenze Post.

... come tale, a quattordici anni, partecipò alladi Cepeda il 23 ottobre1859 e anche nell'azionedi San Nicolás de los Arroyos. All'etá di sedici anni e al comando del brigadiere ...E cioè dall'implacabile bloccoche gli Inglesi avevano imposto su tutti i mari agli stati ... Ladi Trafalgar dipinta da William Turner. Con la vittoria dell'ammiraglio Nelson, che ...