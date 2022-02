Basket, EuroCup 2021-2022: la Virtus combatte fino alla fine ma esce sconfitta dal match contro il Buducnost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Niente da fare per la Virtus Bologna. Nonostante le tantissime assenze (ben sei), le V Nere lottano fino alla fine ma escono sconfitte dal match casalingo contro il Buducnost (62-68) nella 12ma giornata dell’EuroCup 2021-2022. In seguito a questo risultato i montenegrini salgono a otto successi nel gruppo B, mentre gli emiliani rimangono fermi a quota sei. La partita comincia con grande equilibrio: da una parte incide subito Jaiteh, dall’altra risponde presente Cobbs (9-7). Una tripla di Perry permette agli ospiti di passare in vantaggio, poi altri due punti dello stesso Perry e un gioco da tre di Popovic portano il Buducnost avanti di 6 dopo dieci minuti (13-19). In apertura di secondo periodo le V ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Niente da fare per laBologna. Nonostante le tantissime assenze (ben sei), le V Nere lottanoma escono sconfitte dalcasalingoil(62-68) nella 12ma giornata dell’. In seguito a questo risultato i montenegrini salgono a otto successi nel gruppo B, mentre gli emiliani rimangono fermi a quota sei. La partita comincia con grande equilibrio: da una parte incide subito Jaiteh, dall’altra risponde presente Cobbs (9-7). Una tripla di Perry permette agli ospiti di passare in vantaggio, poi altri due punti dello stesso Perry e un gioco da tre di Popovic portano ilavanti di 6 dopo dieci minuti (13-19). In apertura di secondo periodo le V ...

