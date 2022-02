Addio all’iconico Maurizio Zamparini

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 1 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) – Un altro pezzo di calcio italiano che se ne va. Nella giornata di oggi ci ha lasciato l’iconico, presidentissimo vulcanico ed appassionato, simbolo di un calcio genuino e mai banale. Una carriera calcistica parallela a quella da imprenditore, partita dal produttivo Veneto ed arrivata in Sicilia. Suoi i mercatoni Emmezeta, suo lo sponsor sulle maglie Kronos di quei lagunari capaci di arrivare in A in un quatriennio. La sua intuizione fu quello di fondere il Venezia con il Mestre, dando vita ad una compagine destinata a conquistare il gota del pallone italiano e di rimanerci stabilmente, anche da protagonista. Da Maniero a Bettarini, da Taibi a Schwoch, con Walter Novellino a dirigere l’orchestra. Poi gli anni del Palermo, quasi 20. Le stagioni vissute all’apice, i fenomeni coccolati e lanciati, i ...