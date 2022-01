Uomini e Donne: Tra Matteo e Armando Finisce Male! (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, è stata parecchio movimentata. A mettere pepe nelle dinamiche è stato Armando Incarnato, che ha fatto infuriare e non poco il nostro Matteo Ranieri. Tutto perché il cavaliere campano voleva ‘scippare’ la corteggiatrice Denise al buon Matteo. Ma ecco quello che è accaduto in studio! E’ scontro tra Matteo Ranieri e Armando Incarnato a Uomini e Donne A Uomini e Donne è andato in onda un durissimo scontro tra Matteo Ranieri e Armando Incarnato. Il tronista è finito pure in lacrime non riuscendo a nascondere la delusione per il comportamento di Armando. Il cavaliere infatti, ha tentato per la ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’ultima puntata diandata in onda su Canale 5, è stata parecchio movimentata. A mettere pepe nelle dinamiche è statoIncarnato, che ha fatto infuriare e non poco il nostroRanieri. Tutto perché il cavaliere campano voleva ‘scippare’ la corteggiatrice Denise al buon. Ma ecco quello che è accaduto in studio! E’ scontro traRanieri eIncarnato aè andato in onda un durissimo scontro traRanieri eIncarnato. Il tronista è finito pure in lacrime non riuscendo a nascondere la delusione per il comportamento di. Il cavaliere infatti, ha tentato per la ...

Advertising

ItalyMFA : Congratulazioni e auguri al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella da tutte le donne e gli uomini della Far… - MinisteroDifesa : #Quirinale Auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Comandante delle donne e degli uomini delle… - poliziadistato : Buongiorno da Imperia, dove questa settimana le donne e uomini della Questura saranno impegnati a garantire la sicu… - anemovne : RT @isthisbicuIture: donna bisessuale: *esiste e parla di donne* voi: NOOOO sporche bihet state vedendo tutto come aesthetic e un fetish no… - Lifefucksmedai1 : RT @blueislazy: Io voglio sapere chi ha messo in testa agli uomini che il mondo è pieno di donne pronte a far finta di essere state stuprat… -